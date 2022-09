Parlamentari campani, quadro da formalizzare

A tre giorni dal voto, in tutta Italia sono un centinaio i seggi del futuro Parlamento ancora da formalizzare a causa delle candidature in più collegi, uninominale, plurinominale e in più regioni. Anche in Campania il quadro degli eletti è da definire, con candidati in seconda e terza posizione pronti a partire per Roma grazie ai loro leader di partito che occupavano i primi posti nei listini, da Nord a Sud.

Il caso più curioso è quello del Movimento Cinque Stelle che, in base al ricalcolo legato al successo elettorale in Campania, ha ottenuto un seggio in più rispetto al numero dei candidati. Un posto da regalare, tra virgolette, a un'altra regione. Formalizzati i nomi, si avvierà la partita per occupare le caselle dei ministeri.

Cambiano anche in alcuni casi le composizioni delle giunte e dei consigli nelle amministrazioni locali. Nell'assemblea regionale, eletti quattro parlamentari di centrodestra Schiano, Zinzi, Pierro e Patriarca si fa spazio per Aurelio Tommasetti, Antonella Piccerillo, Francesco Cascone e Cosimo Amente.