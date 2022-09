Associazioni e attivisti chiamano in piazza la cittadinanza di Castel Volturno per ribadire la propria contrarietà alla xenofobia. L'occasione per sfilare in corteo è il ricordo della “strage di San Gennaro”, avvenuta nel settembre del 2008, in cui morirono un pregiudicato e sei immigrati africani, vittime innocenti della violenza del gruppo di fuoco camorristico comandato da Giuseppe Setola.