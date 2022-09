A Caserta il microchip si installa a domicilio

Ogni anno in provincia di Caserta vengono accalappiati più di duemila cani, soprattutto in zone a bassa densità abitativa. Ciò significa che alcune porzioni della provincia di Terra di Lavoro vengono sistematicamente utilizzate per abbandonare i cani, e chi si macchia di questo reato spesso percorre diversi chilometri in auto per non essere scoperto.

Animali quasi sempre non in possesso del microchip che consentirebbe di risalire ai proprietari. E allora, a Caserta, gli operatori andranno direttamente nelle cucce per installarlo. Si chiama “O tu da noi o noi da te…” il progetto del Garante per i diritti degli animali di Caserta in collaborazione con l'ASL, con la supervisione del Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria (C.R.I.U.V.) per ridurre l'impatto del randagismo nel Casertano.

Un operatore specializzato, insieme a personale veterinario e ad un agente delle forze dell'ordine, gireranno la provincia e busseranno alle case per impiantare gratuitamente a domicilio il microchip negli animali (microchippare i cani è un obbligo di legge).