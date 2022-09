Fiom-Cgil incontra i lavoratori di "Leonardo"

Incontri in fabbrica per la Fiom, in preparazione della manifestazione nazionale organizzata per sabato 8 ottobre a Roma. I segretari nazionale e regionale dei metalmeccanici della CGIL hanno incontrato i lavoratori dello stabilimento “Leonardo” di Pomigliano d'Arco e a margine dell'assemblea hanno fatto il punto sullo stato del settore industriale in Campania.

Ecco le loro dichiarazioni, nel servizio.