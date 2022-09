Porta Ovest, ecco i fondi per i collegamenti stradali

Si continua a scavare a Porta Ovest, il collegamento sotterraneo tra il porto di Salerno e gli svincoli autostradali. I lavori di scavo dovrebbero terminare entro la fine dell'anno, intanto la Regione ha rifinanziato con 26,5 milioni di euro le opere di collegamento viario in entrata e in uscita dalle nuove gallerie, in zona Cernicchiara, e il completamento dell'infrastruttura intorno al trincerone ferroviario.