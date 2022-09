Una graphic novel racconta la vita del generale dalla Chiesa

Al convitto “Torquato Tasso” di Salerno, l'Arma dei carabinieri incontra gli studenti per una giornata dedicata alla memoria del sacrificio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Nel 2022 ricorre il quarantennale dell'assassinio di Dalla Chiesa, nato proprio il 27 settembre di 98 anni fa, da parte della mafia.

Ai ragazzi è stata regalata la graphic novel "Le stelle di Dora", in cui le battaglie e il servizio verso lo Stato del prefetto vengono raccontate con lo stile del fumetto per conservare memoria del suo sacrificio tra i giovanissimi.

Nel servizio, le interviste al maggiore Antonio Covino, comandante della compagnia dei carabinieri di Salerno e a Claudio Naddeo, rettore del convitto “Tasso”.