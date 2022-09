Napoli, trionfo a Glasgow e primo posto nel girone

Neanche clima di commozione e le celebrazioni sugli spalti di gasgow per la regina Elisabetta hanno frenato il Napoli, un briciolo disorientato ad avvio di gara ma subito pronto a inviare segnali col palo scheggiato da Zielinsky. Ineguagliabile la prestazione col Liverpool, ancora contro una squadra britannica ma non di Premier League gli azzurri hanno mostrato mentalità e grande spessore, pur avendo bisogno nel primo tempo anche di una gran parata di Meret. Nessuna Osimhen-dipendenza, Simeone si è mosso bene ha avuto nel primo tempo la migliore occasione su cui è stato anche fortunato nell’intervento Mc Gregor e si è procurato nella ripresa il rigore che non ha cambiato il punteggio ma con l’espulsione di Sands autore del fallo la partita. Qui resta un problema dagli undici metri Zielinsky ha calciato due volte in entrambe ipnotizzato dal portiere scozzese, sulla prima ribattuta è andato a segno inutilmente Politano. Tiro ripetuto perché prima che l’azzurro entrasse irregolarmente in area si era già mosso l’estremo difensore avversario. Politano si è rifatto prendendosi la titolarità dal dischetto dopo il braccio largo su conclusone di Kvaratskhelia. Sbloccato il match tutto poi in discesa i tre nuovi entrati Ndombele Olivera e Raspadori hanno confezionato un gol d’autore firnato dall’ex Sassuolo già decisivo con lo Spezia. Anguissa non straripante come nella precedente partita di Champions ma sempre riferimento ha infine regalato a Ndombele la possibiltà facile di calare il tris. Missione compiuta e fuga in testa al girone ora c’è solo il giorno in meno per prepararsi a difendere nello scontro diretto col Milan un altro primato, quello in campionato condiviso con l’Atalanta.