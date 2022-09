Ospedale del Mare "green", col fotovoltaico risparmiati 230.000 euro

«Dallo scorso aprile abbiamo un impianto in grado di produrre ogni anno 825.000 KWh di energia. Questo significa che, grazie ai raggi solari, siamo ora in grado di risparmiare in media 230.000 euro l’anno sui costi energetici della struttura di Ponticelli». Il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, spiega il connubio tra la sanità partenopea e la sostenibilità