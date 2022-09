Sciopera il trasporto pubblico, sindacati dicono stop alle aggressioni agli autisti

Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal, Confsal e Orsa, chiedono sicurezza per il personale viaggiante con uno sciopero nazionale dei mezzi pubblici di 8 ore dalle 9.00 alle 17.00. A Napoli ferme metropolitana e tre funicolari. Fino alle 13.00 paralisi nella provincia servita da vesuviana e linee flegree Eav.

La mappa di aggressioni fisiche e verbali al personale di bordo non risparmia nessun territorio. Circa 40 gli episodi dall'inizio dell'anno nelle diverse società del trasporto pubblico regionale.

L'ultimo ad Avellino ai danni di un autista Air, che invitava un passeggero a indossare la mascherina, ricevendo in risposta un pugno in viso.

Frequenti insulti, sassaiole, assedi agli autobus, come nel novembre scorso a Napoli quando un conducente Anm è stato tenuto in ostaggio da un'intera famiglia.

La rabbia può scattare per motivi futili come non ricevere informazioni con celerità, oppure per ritardi o E' accaduto 6 anni fa, in uno degli episodi più gravi, costato ad un autista dell'Anm 36 punti di sutura in volto.

Nel servizio di Francesca Coppola

le testimonianze di Luisa Marrone, conducente di Aircampania

e di Ezio Lucchese, dipendete Anm, azienda napoletana mobilità