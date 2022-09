Civico 14, il teatro della condivisione

La 14esima stagione del Teatro Civico 14 di Caserta vedrà, dal 1 ottobre a fine maggio, 31 spettacoli in scena.

Non soltanto produzioni della compagnia Mutamenti ma di tante giovani realtà campane e di altre regioni come il Nuovo Teatro Sanità, il Teatro Tram ,il Teatro dell'Osso, il Collettivo Est .

Rivisitazioni di Basile, Ovidio, Checov, un appuntamento dedicato ai Clash,uno spettacolo che intreccia musica e arti visive.

Riprende anche il lavoro di formazione con laboratori e seminari.

Continua , dice uno dei fondatori di Civico 14 Roberto Solofria, un viaggio definito, con le parole di Pippo Del Bono,un atto di amore e comunione .