Ritorno a Monteforte Irpino

La farmacia di Monteforte Irpino non ha ancora riaperto. E come questa attività essenziale per i cittadini, anche altri negozi hanno la saracinesca abbassata. I cittadini di Monteforte scrutano ogni giorno il cielo. La preoccupazione aumenta a ogni allerta meteo per temporali.

Nel paese avellinese sono ancora ben tangibili i segni e i danni dell'alluvione che quasi un mese fa ha devastato il centro. Le immagini del fiume di fango e detriti hanno sconvolto e restano ben impresse nella memoria. Il sindaco, Costantino Giordano, chiede al governo un'accelerazione sulla dichiarazione dello stato d'emergenza: “I danni sono maggiori di quelli che avemmo con l'alluvione del 2020”.

Intanto la Procura della Repubblica di Avellino ha aperto un fascicolo d'inchiesta.