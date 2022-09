Campionato e Champions, il tour de force del Napoli

Dodici partite in 43 giorni. Esauriti gli impegni con le rispettive nazionali, i calciatori del Napoli si ritroveranno ad affrontare un vero e proprio tour de force tra campionato e Champions League. Si comincia sabato alle 15, quando allo stadio Maradona gli azzurri dovranno vedersela col Torino. Un'occasione per allungare la scia positiva dopo tre successi consecutivi. Poi il 4 ottobre ad Amsterdam è in programma la gara di Champions con l'Ajax, secondo nel girone a pari punti con il Liverpool.

La squadra, fatta eccezione per i calciatori convocati con le loro Nazionali, si è ritrovata nel centro sportivo di Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti. Dopo la sconfitta con il Lecce all'Arechi, cerca il riscatto la Salernitana. I granata scenderanno in campo domenica alle 15 a Reggio Emilia per la partita con il Sassuolo. Dovrebbero rientrare Bohinen e Lovato.

A Benevento invece c'è grande attesa per l'esordio in panchina di Fabio Cannavaro, accolto con grande entusiasmo dai tifosi giallorossi. I sanniti affronteranno l'Ascoli domenica allo stadio Vigorito.