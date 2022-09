I bambini e il post-covid

Febbre alta e sintomi gastrointestinali per giorni. In alcuni casi anche severe complicanze per reni, polmoni e cuore. Sono i sintomi della Sindrome Infiammatoria Multisistemica che, a distanza di due e fino a sei settimane dall'infezione da Covid-19, ha colpito migliaia di bambini in tutto il mondo. Ora arriva la notizia che alla base di tutto c'è una predisposizione genetica.

A scoprirlo è stato un gruppo di ricerca del Ceinge-Biotecnologie avanzate di Napoli, guidato dal professor Giuseppe Castaldo, docente di Scienze tecniche di medicina di Laboratorio presso l'Università degli Studi Federico II. Grazie alla collaborazione con l'ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon, il team ha potuto analizzare 45 casi di piccoli pazienti sui quali il virus durante la fase acuta non era stato completamente eliminato scatenando così la risposta iper-infiammatoria.

Grazie allo studio, pubblicato su due riviste scientifiche, ora sarà possibile riconoscere in tempo la malattia con la diagnosi precoce e affrontarla così con terapie personalizzate.