Liverpool in emergenza, ma le stelle ci saranno

Vice-campione d'Europa in carica ma già in ritardo in Premier League. Non è il miglior Liverpool quello che arriva dallo 0-0 nel derby con l'Everton e più in generale da un avvio di campionato con soli nove punti conquistati in sei partite. Klopp si presenta a Fuorigrotta (dove ha sempre perso) in totale emergenza a centrocampo: Thiago Alcantara c'è ma non gioca da un mese, capitan Henderson è fuori per infortunio, l'astro nascente Curtis Jones entra ed esce dall'infermeria, Oxlade-Chamberlain e Keita non sono stati nemmeno iscritti alle liste Champions. Possibile l'esordio di Arthur, arrivato nell'ultimo giorno di mercato, in prestito dalla Juventus. Guai, in ogni caso, a sottovalutare la classe e l'orgoglio dei campioni: per informazioni chiedere al Bournemouth, umiliato 9-0 dieci giorni fa. In difesa Van Dijk resta un muro quasi invalicabile; Alexander-Arnold è il miglior terzino al mondo; davanti, l'addio di Manè è stato assorbito con la consacrazione del colombiano Luis Diaz e con l'arrivo dell'uruguaiano Darwin Nunez dal Benfica: operazione da 100 milioni, l'acquisto più caro nella storia dei Reds. Poi c'è l'usato garantito, che Spalletti conosce bene: Momo Salah, uno che in passato ha già fatto male al Napoli.