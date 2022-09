Riccardo Cocciante fa sognare Carditello

Per Riccardo Cocciante la musica è la passione di una vita. Per il pubblico, che ha cantato con lui brani amatissimi, colonna sonora delle nostre vite, il suo concerto è stato pura magia. L' autore di Bella senz'anima, Margherita, A mano a mano, Quando finisce un amore, e dell'opera popolare Notre Dame de Paris, a 76 anni torna sul palco dopo dieci di assenza. E la Reggia di Carditello, per decenni simbolo di degrado, risplende anche grazie a lui. Il concerto sold out era previsto inizialmente a Pompei. Il cambio di location ha provocato proteste in chi aveva acquistato biglietti per i settori più costosi degli scavi. Ma Cocciante, con l'Orchestra Mercadante di Altamura, ha fatto sognare. E Carditello guarda al futuro.