Salernitana, contro l'Empoli per allungare la striscia positiva

Tre punti l'Empoli, cinque la Salernitana. Anche se il campionato è appena iniziato, Salernitana-Empoli è la classica partita da non sbagliare, soprattutto se giochi in casa. "Dobbiamo migliorare ancora l'equilibrio tra le due fasi di gioco" ha sottolineato mister Davide Nicola in sede di presentazione.

Poche variazioni rispetto all'undici di Bologna. Dovrebbe tornare titolare Candreva, partito dalla panchina al Dall'Ara per colpa di qualche acciacco fisico. Davanti confermati Dia e Bonazzoli. Novità invece in panchina, perché siederanno gli ultimi due arrivati: il difensore austriaco Daniliuc e l'attaccante Piatek. Possibile un ingresso a gara in corso per il bomber ex Fiorentina e Milan.



Il Napoli lavora in vista dell'esordio in Champions League contro il Liverpool, mercoledì sera alle ore 21.00. Spalletti con il dubbio Lozano dopo il trauma cranico riportato contro la Lazio, scalpita Politano.

I “Reds” in sei gare di Premier League hanno ottenuto solo nove punti. Klopp non ha mai vinto in carriera allo stadio “Maradona”, dove ci sarà il tutto esaurito.

Dalle 23.10 per agevolare il deflusso dei tifosi, ci saranno anche corse straordinarie della linea 2 della metro dalla stazione di Napoli Campi Flegrei; quattro in direzione Gianturco, una in direzione Pozzuoli.