Tennis, al via la Salerno Cup

Come avvenuto per la presentazione dell'evento, la pioggia minaccia l'avvio delle qualifiche al tabellone principale della Salerno Cup. Il torneo internazionale di tennis giovanile maschile - singolo e doppio - comincia oggi, con 27 italiani a caccia di un posto nel tabellone principale, che prenderà il via martedì, contemporaneamente al doppio. Il torneo ITF con montepremi da 15mila dollari si giocherà sui campi del circolo tennis “La Carnale”. Un appuntamento importante per Salerno, dato che da circa mezzo secolo il capoluogo campano non ospitava un torneo internazionale di tennis.

Nel servizio l'intervista a Enrico D'Alessio, presidente dell'A.S.D. Tennis Club “La Carnale”.