Elisabetta, fotogrammi di storia

2 maggio 1961: una giovane Elisabetta in rosa sbarca a Napoli con Filippo per una brevissima visita. Nel 1980 l'arrivo fu invece in aereo, la giornata si concluse a Villa Rosebery per il ricevimento ufficiale durato 2 ore.

Altra epoca, altro mondo, dopo le tempeste sulla corona britannica degli anni 90.

A Napoli e in Campania il principe di Galles Carlo, oggi nuovo re, e Camilla Shand, ora regina consorte.

Carlo nel novembre 2002 a Ischia con lady Susanna Walton, nel giardino della Mortella, agli scavi di Ercolano e poi, come aveva chiesto in linea con il suo impegno per l'ambiente, nell'area naturale della baia di Ieranto gestita dal Fai.

A Napoli nell'aprile del 2017 Camilla a La Gloriette, il bene confiscato che ospita le attività della cooperativa L''Orsa Maggiore, con i protagonisti dei progetti, i rappresentanti delle associazioni antiracket. Farà acquistare l'intera annata dello spumante prodotto dalle cantine Vitematte di Casal di Principe su beni confiscati e con ragazzi portatori di handicap.