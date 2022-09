Il mondo dell'armadillo

Gli 840 posti da prenotare on line erano andati esauriti in meno di due ore. Pienone al Politeama di Napoli per l'incontro con Michele Rech, Zerocalcare, anteprima del Campania Libri Festival. Il popolo dell'armadillo include negli ultimi anni non solo i trentenni coetanei di Michele, gli “impicciati” che condividono sogni e frustrazioni di una generazione, ma bambini di 9-10 anni, adolescenti, ultrasessantenni.

Il successo travolgente della serie “Strappare lungo i bordi ”su Netflix ha certamente contribuito, ma è in generale il mondo del fumetto, percepito finalmente come linguaggio, ad aver sfondato barriere.

Zerocalcare si è raccontato senza filtri, dalla sua identità legata al mondo degli spazi occupati e dei centri sociali, al rapporto con i social, al successo che continua a percepire come temporaneo.

Ha parlato con passione del suo impegno per il popolo curdo, dei conflitti dimenticati, del viaggio effettuato nel 2021 tra gli Ezidi, stretti tra la pressione di Turchia e Iraq. Esperienza diventata libro “No sleep till Shengal”, in uscita a ottobre.