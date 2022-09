Napoli, a Castel Volturno si rivedono sei nazionali

Nell'allenamento di questa mattina, a Castel Volturno, Osimhen ha svolto terapie e personalizzato in campo. Per Politano attivazione in gruppo e poi lavoro personalizzato. Sono rientrati dall’impegno con le Nazionali Meret, Di Lorenzo, Raspadori, Zerbin, Elmas e Kvaratskhelia. Sabato alle 15 la sfida casalinga con il Torino. La Salernitana, invece, si prepara alla trasferta con il Sassuolo, mentre in serie B il Benevento inaugurerà la gestione Cannavaro ospitando l'Ascoli