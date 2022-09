A Napoli è scoppiata la Kvara-mania

La corretta pronuncia del suo nome resta una montagna piuttosto insormontabile per tanti tifosi. Ma Khvicha Kvaratskhelia c'ha pensato a suon di gol ad abbattere la barriera linguistica, diventando in poco tempo il nuovo beniamino dei tifosi azzurri. Basta andare in una delle rivendite ufficiali di articoli di merchandising del Napoli per scoprire che ormai è Kvara-mania: la maglia azzurra numero 77 è la più richiesta. Una corsa all'acquisto che nella storia della Napoli calcistica ha avuto eguali solo con Cavani e Lavezzi, se proprio non si vuole scomodare la figura di Diego Armando Maradona.