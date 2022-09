Campania al voto

Con circa 6 milioni di abitanti, poco più di 4 milioni e mezzo di elettori, più donne che uomini, la Campania darà un apporto importante, e per molti aspetti strategico, alla formazione del nuovo Parlamento. Urne aperte nella sola giornata di domani, dalle 7 alle 23, e quest’anno, per la prima volta, anche i diciottenni potranno votare per il Senato.

Le schede sono due, appunto per eleggere deputati e senatori, e non è previsto il voto disgiunto. La Campania è suddivisa in due macro circoscrizioni che, a loro volta, sono suddivise in diversi collegi per l’elezione dei candidati con il sistema maggioritario, uninominale, e con quello proporzionale, plurinominale. Alla ragione spettano 38 deputati e 18 senatori.

Sui siti internet di tutte le amministrazioni locali le informazioni per l’accesso ai seggi per le persone non autonome, le sedi prive di barriere architettoniche e ancora le modalità per ottenere duplicati della carta d’identità o della tessera elettorale qualora scadute o smarrite. Nelle grandi città potrebbero esserci disservizi legati al trasporto pubblico a causa del personale che ha scelto di ricoprire ruoli di presidenti, scrutatori e rappresentanti di lista. Sul sito del ministero dell’Interno, come sui siti della Rai, tutte le più dettagliate informazioni sul voto e poi, subito dopo le 23 di domani, l’inizio degli speciali con i risultati che man mano avremo a disposizione.