Giugliano, ecco l'impianto per smaltire le ecoballe

Viene definito un impianto strategico in grado di lavorare 200mila tonnellate di ecoballe l'anno. Si aggiunge a un altro già realizzato ed entrerà a pieno regime nelle prossime settimane. In questo modo, complessivamente, ha detto il presidente della Regione Vincenzo De Luca, si potrà perseguire il vecchio obiettivo di eliminare definitivamente quattro milioni e mezzo di ecoballe accumulate nel corso di circa 20 anni in Campania e, di conseguenza, smettere di pagare la salata multa europea.

Accanto a questa operazione, bisognerà completare l'offerta dei siti di compostaggio. In merito alle poteste di un gruppo di cittadini a Giugliano, De Luca afferma: “I campi di ecoballe sono a Giugliano, non sono a Napoli città. Quindi noi stiamo ripulendo il territorio di Giugliano, stiamo bonificando il territorio con un impianto avanzatissimo. E' tempo di serietà”.