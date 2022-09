Istigazione al suicidio per il 13enne morto a Gragnano

Avvisi di garanzia per istigazione al suicidio notificati a un gruppo di minorenni e maggiorenni per la morte del 13enne di Gragnano, in provincia di Napoli, caduto dal balcone di casa. Potrebbe essere stato vittima di una gang di paese che da mesi lo minacciava su una chat segreta. Un messaggio d'addio inviato dal ragazzo alla fidanzatina. L'ipotesi cyberbullismo è la principale pista investigativa, indagini dei carabinieri. L'autopsia sarà fissata per la prossima settimana.