La sfida di Atitech

Abbiamo imparato a conoscerlo durante la pandemia come centro vaccinale. Da tempo il grande hangar di Atitech è tornato una grande officina di manutenzione per aerei da tutto il mondo.

Area di crisi economica. La risposta: volare controvento. Solo pochi giorni fa l'acquisizione del ramo maintenance di Alitalia. L'accordo prevede l'assorbimento dei 940 lavoratori impiegati tra Fiumicino e altri scali - non solo italiani - nelle attività di riparazione e rilavorazione della componentistica aeronautica. Il progetto è quello di riportare in Italia le commesse delle grandi compagnie aeree mondiali. Creare una grande officina italiana, un asset che corre da Fiumicino e Capodichino, per le riparazioni a 360 gradi. Un' infrastruttura essenziale per lo sviluppo del comparto, che in Campania vale una fetta importante di economia e posti di lavoro. Capodichino è l'unico hangar in Europa - per dirne una - in cui si trasformano aerei passeggeri in cargo.