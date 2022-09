La piazza del futuro

Via Cristoforo Colombo sarà rivoluzionata grazie al doppio binario del tram e al ripristino del doppio senso di marcia. Lungo Piazza Municipio ci saranno due carreggiate per le auto - in salita e in discesa - e, razionalizzando il piano traffico, si ridurranno gli ingorghi.

Aprirà anche il sottopasso che consentirà l'immissione diretta dal porto alla piazza e alle due linee (1 e 6) della metropolitana.

Tempo stimato: 6 mesi.

Le parole dell'assessore alle Infrastrutture, mobilità e protezione civile del Comune di Napoli Edoardo Cosenza.