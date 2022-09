Distretto campano audiovisivo, al via il cantiere

Il cinema e la tv amano Napoli. La Campania risponde dotandosi di un polo dell'audiovisivo. Cantieri già avviati. Stando al progetto, sarà il più grande in Italia, dopo Cinecittà. La sede nell'ex comando Nato a Bagnoli. Diecimila metri quadrati su 4 piani, 100 ambienti diversi che saranno trasformati in un hub specializzato. Obiettivo: dotare la regione delle infrastrutture necessarie per renderla ancora più attrattiva agli occhi delle grandi produzioni.



Oltre 4 milioni di investimento per cineporto, mediateca, spazi di coworking e aree per la formazione professionale. Conclusione dei lavori prevista - con un po' di ottimismo, entro fine 2023.

L'elenco dei set di successo made in Naples è lunghissimo. Un comparto - ricorda il presidente De Luca - che porta investimenti, turismo e lavoro in tutta la sua filiera.