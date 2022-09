Travolta e uccisa sul lungomare. In un video l'impennata a tutta velocità del motociclista

Una corsa a tutta velocità, l'impennata e poi l'impatto. Un video, diffuso in rete dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, mostra gli attimi dell'incidente che hanno portato alla morte di Elvira Zriba, la donna che è stata investita pochi giorni fa a via Caracciolo, sul lungomare di Napoli.

Stava attraversando la strada, quando è giunto il mezzo che l'ha travolta. Gli inquirenti continuano le loro indagini e attendono il risultato dei test tossicologici del conducente, un trentenne che era sprovvisto della patente.

Intanto resta l'emergenza legata alla sicurezza stradale in città, soprattutto nelle ore notturne. Lo confermano gli ultimi dati: sono già 16 le vittime per incidenti in questo 2022, 6 solo in agosto. Oltre 2mila i feriti. Quello di Elvira Zibra è solo l'ultimo episodio: domani alle 11 un presidio per ricordarla e chiedere più sicurezza