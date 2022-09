Campania, ancora maltempo

L'allerta meteo della protezione civile regionale in vigore fino alle 21 di oggi è stata prorogata poco fa fino alle 18 di domani. Il livello di criticità

idrogeologica e idraulica resta arancione, un passo sotto il rosso, sono attesi altri improvvisi e violenti temporali e vento forte. Anche il moto ondoso è in aumento, finora i collegamenti marittimi sono regolari.

La pioggia di stamattina non ha fortunatamente causato grandi danni nè disagi.

Momenti di paura sul lungomare di Salerno,

dove un fulmine ha colpito una palma che ha preso immediatamente fuoco, un automobilista ha filmato. Idrovore in azione a Morcone, 2 alberi caduti senza conseguenze, uno a via Manzoni, a Napoli, e uno in via Ripuaria, a Giugliano, piccoli dissesti circoscritti, qualche terraneo allagato, le strade del centro di Grazzanise diventate per un paio d'ore navigabili. Il sindaco ha ordinato l'immediata chiusura delle scuole, altri comuni lo avevano già fatto da ieri per precauzione, tra questi Cava de' Tirreni, Sarno, Scafati, Quarto e Monte di Procida. Ferma per prudenza anche la funivia del Faito.