Si torna in classe, rientro tra le incognite per 832mila studenti

Dalle primarie alle superiori, tra domani e martedì, 831.951 studenti campani rientrano in classe, tutti rigorosamente in presenza, perchè la dad non esiste più.

E' la data segnata in rosso sui nostri calendari come quella della vera ripresa, test decisivo per la tenuta e l'efficienza del sistema. E, ancora una volta, sarà una ripresa a ostacoli.

La scuola è alle prese con l'endemica emergenza della mancanza di personale, nella nostra regione non sono stati ancora ancora autorizzati dal Mef circa 2000 insegnanti e 832 tra bidelli e amministrativi, posti scoperti che costringono molti dirigenti a iniziare l'anno a scartamento ridotto, con lezioni a singhiozzo. ''Si annuncia un vero disastro'', tuonano congiuntamente i sindacati. Ed è quello che si teme anche per il trasporto pubblico, con le sua insufficienza strutturale. Al carico extra di turisti, ancora numerosi, si aggiunge da domani l'esercito di studenti delle superiori. I più piccoli, accompagnati a scuola dai genitori o da pullmini privati, dovranno invece vedersela a Napoli con un traffico che sta impazzendo a causa dei tantissimi cantieri, in primis piazza Municipio, via Cristoforo Colombo e via Giacinto Gigante, ai quali se ne aggiungeranno a breve molti altri.