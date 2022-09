Salernitana, punto d'oro e impresa sfiorata

L'eco mediatica delle proteste di sponda bianconera non si spegne, continuando ad alimentare discussioni e polemiche. Sarà ricordato a lungo il finale incandescente di Juventus-Salernitana. Il gol annullato dal Var nega il successo alla squadra di Allegri e fissa il punteggio sul 2-2.

Un punto prezioso raccolto dai granata. Partita quasi perfetta quella dei campani, pronti a neutralizzare le sortite offensive della Juventus e a ripartire con convinzione senza timori reverenziali davanti all'avversario. Proprio come aveva chiesto ai suoi l'allenatore Davide Nicola. Vantaggio più che meritato per gli ospiti. A far impazzire di gioia il settore ospiti dell'Allianz Stadium è Candreva, servito da Mazzocchi ancora una volta decisivo.

Il gol stordisce la Juve e nel recupero del primo tempo arriva il raddoppio granata. Lo segna Piatek su calcio di rigore, assegnato per un tocco di mano di Bremer.

Nella ripresa è proprio il brasiliano ad accorciare le distanze con un colpo di testa. Nel recupero succede di tutto. Fallo di Vilhena, penalty assegnato alla Juve. Bonucci si fa parare il tiro, ma poi segna sulla respinta.

Sembra finita, ma Milik di testa mette alle spalle di Sepe. Rete annullata dal Var che rileva una posizione in fuorigioco di Bonucci. Decisione contestata aspramente dai bianconeri.