Raspadori: "Ora testa all'Ungheria"

Estro e precisione, Raspadori incanta il Meazza. Un gol da cineteca il suo, che fa felici i tifosi della Nazionale di Mancini e riempe di orgoglio quelli del Napoli. E' il minuto 68 quando l'attaccante stoppa il pallone servitogli da Bonucci e fa partire un destro imprendibile che col suo gol mette ko l'Inghilterra.

"Abbiamo fatto una grande prestazione", ha detto nel post partita il calciatore, "abbiamo dimostrato di avere l'ambizione di tornare grandi. Ora però la testa è già al prossimo impegno contro l'Ungheria".

Esordio in Nazionale rinviato invece per Pasquale Mazzocchi. Il terzino della Salernitana ha assistito alla partita dalla tribuna.

Ma nella Nations League a brillare è anche la stella di Kvarastkelia. Non finisce mai di stupire l'esterno del Napoli, che trascina la sua Georgia alla vittoria nel match contro la Macedonia del Nord. Prima provoca un autogol degli avversari e poi mette in cassaforte il risultato nella ripresa segnando la rete del definitivo 2-0.