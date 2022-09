Giugliano e Gelbison show, Avellino ko a Latina

I risultati delle campane in serie C

Al Partenio di Avellino show del Giugliano che travolge la Turris. 4-1 il punteggio finale. Ad aprire le marcature è Ceparano. Dopo pochi minuti arriva il raddoppio. Lo segna Piovaccari. I corallini accorciano le distanze sul finire del primo tempo con Leonetti. Ma nella ripresa il Giugliano continua ad attaccare a testa bassa. A segno va De Rosa. Una batosta che taglia le gambe alla Turris. Il poker lo cala Nocciolini.

Prestazione da incorniciare per la Gelbison che al Torre di Pagani batte 3-0 il Taranto e festeggia la sua prima vittoria in serie C. Cargnelutti di testa segna l'1-0. Nella ripresa è Faella a firmare il 2-0. Cilentani scatenati e così arriva la terza rete di Fornito con un gran tiro dalla distanza.

Trasferta amara per l'Avellino. La squadra di Taurino crea molte occasioni, ma alla fine il Latina si dimostra più concreto. Al Francioni padroni di casa si impongono per 1-0 con un colpo di testa di Fabrizi.

Non va oltre il pareggio invece la Juve Stabia che si ferma dopo due vittorie consecutive. Al Menti finisce a reti inviolate il match con la Viterbese. Nel recupero è la traversa centrata da Caldore a negare la gioia dei tre punti alle Vespe.