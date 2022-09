Salernitana, a Torino senza paura

Cerca l'impresa, la Salernitana. Ci credono i tifosi che in massa saranno presenti questa sera all'Allianz Stadium di Torino. Un match delicato quello con la Juventus, ma i granata giocheranno senza rinunciare a un'impostazione offensiva, com'è nelle corde della squadra. Lo ha lasciato chiaramente intendere nella conferenza stampa della vigilia l'allenatore Davide Nicola che allo stesso tempo ha invitato i suoi a non sottovalutare la caratura tecnica degli avversari.

Rumors e indiscrezioni che si susseguono in queste ore lasciano intendere che potrebbero esserci novità nella formazione. Scalda i motori in difesa Daniliuc, mentre in attacco accanto a Dia potrebbe avere una chance Piatek. Ancora fermi ai box Lovato, Radovanovic e Ribery. Fischio di inizio della gara alle 20,45. Arbitra Marcenaro della sezione di Genova.