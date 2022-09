Notte magica a San Siro, il Napoli si regala la vetta della serie A

Vittoria e testa della classifica, seppur in coabitazione con l'Atalanta. Meglio di così, il Napoli non avrebbe potuto chiedere alle sue prime sette giornate di campionato. Gli azzurri arrivano alla sosta forti del successo in trasferta sul campo del Milan campione d'Italia. La gara non ha deluso gli appassionati e del resto Spalletti alla vigilia aveva osservato che le due squadre non fanno dell'equilibrio, la propria virtù. Partenopei e diavoli hanno giocato a viso aperto cercando di ottenere il massimo della posta in palio. Alla fine, la differenza la fa il bel colpo di testa di Simeone, che prima di tagliare verso l'area aveva cercato e servito Mario Rui, autore dell'assist al bacio. Ma Meret c'ha messo del suo per salvare la porta, Kalulu invece è stato fermato dalla traversa, sulla più ghiotta occasione dei rossoneri per raddrizzare il risultato del match.