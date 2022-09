Napoli ancora primo, e ora la Champions: coi Rangers si gioca mercoledì

La differenza tra il Liverpool e lo Spezia non è solo negli 812 milioni di euro di differenza nel valore tra le due rose, e Spalletti lo sapeva bene: la sbornia di entusiasmo del mercoledi di coppa andava smaltita e rimodulata su altri canoni, tattici e mentali, questo l'avvertimento dell'allenatore alla vigilia di una sfida che, come temuto, si è rivelata complicatissima. degli spazi lasciati agli azzurri da Klopp non c'è la minima traccia, Gotti la studia alla perfezione e se la gioca con la densità e l'aggressività in mezzo al campo, chiudendo sulle corsie esterne le sovrapposizioni di Di Lorenzo e Mario Rui e provando a sfruttare le poche ripartenze concesse. Per il napoli è la prima senza Osimhen, ma anche con il nigeriano poco sarebbe cambiato, perché le sue galoppate in campo libero qui non avrebbero avuto modo di innescarsi. C'è Raspadori al centro dell'attacco e non Simeone, Ndombele in regia denota ancora carenze atletiche e scarso feeling con i compagni. Kvaratskelia è talento puro, ma anche lui alla lunga paga la stanchezza accumulata in Champions. Va meglio con i cambi, Lobotka si riprende la scena in mezzo al campo, Lozano regala spunti in velocità che dopo un'ora di partita con 30 gradi all'ombra iniziano a far male anche all'attenta difesa spezzina. La mossa vincente di Spalletti però è la mancata sostituzione di Raspadori: probabilmente il peggiore in campo, l'ex Sassuolo viene solo spostato a sinistra per fare spazio a Simeone. Fiducia premiata con il primo gol in azzurro che fa esplodere il Maradona e trascina anche Spalletti in un eccesso di esultanza che gli costa il rosso: salterà la sfida col Milan di domenica prossima a San Siro, prima però c'è l'impegno di Champions. rinviata di un giorno, Rangers-Napoli si giocherà mercoledì e non più martedi e senza tifosi del Napoli.