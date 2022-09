Spalletti carica il Napoli: "Pronti a ripartire"

Si presenta con delle rose in sala stampa Luciano Spalletti per ricordare le due ragazze iraniane uccise e la battaglia delle donne nelle proteste di Teheran.

Poi è il momento del calcio giocato.

Nonostante gli impegni in nazionale e i viaggi, il Napoli è pronto per il Torino. Il mister toscano conosce bene il valore del gruppo allenato da Juric, sa che è una squadra aggressiva e in grado di dare battaglia dopo due sconfitte consecutive.

Spalletti non nasconde le ambizioni azzurre, ma ribadisce che la gara di domani è solo un altro tassello: la strada da percorrere è ancora lunga e serve continuità fino alla fine del campionato, le avversarie sono di valore.

Restano i dubbi di formazione, ma il turnover dovrebbe essere ridotto. Lozano e Politano rappresentavano le maggiori fonti di preoccupazione ma hanno svolto entrambi la seduta di gruppo e dovrebbero essere a disposizione. Anche Rrahmani si è allenato regolarmente.

Il tecnico del Napoli non scioglie le riserve su chi sostituirà Osimhen al centro dell'attacco. Ma il doppio impegno campionato-Champions permetterà di dare ampio minutaggio sia al Cholito Simeone, autore del gol vittoria di San Siro, che a Jack Raspadori, reduce dalle due reti in Nazionale.