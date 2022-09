La nave Palinuro nel mare delle sirene

Da Sorrento a Napoli, fa rotta sul mare delle sirene la Palinuro, storica nave scuola della Marina militare italiana. Ha 88 anni e non li dimostra. Costruita in Francia, dove era destinata alla pesca del merluzzo, ristrutturata nei cantieri di Castellammare di Stabia e La Spezia è diventata un simbolo dell'Italia anche per la bellezza e l'eleganza. Ha fatto tappa al Molo Angioino nell'ambito del Premio Penisola Sorrentina, vinto per la saggistica dal direttore de “Il Mattino” Francesco De Core.

I segni della scrittura come onde nell'installazione di Giuseppe Leone dedicata a Pierpaolo Pasolini e al suo progetto incompiuto di un romanzo sul mare.

Nel servizio interviste al capitano di fregata Francesco Rima, comandante della nave Palinuro, e a Mario Esposito, presidente del Premio Penisola Sorrentina.