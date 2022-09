Spalletti: "L'urlo del Maradona si sentirà fino ad Anfield"

Il tutore al braccio lo accompagnerà per un mese, frattura della clavicola in un incidente e conseguente operazione. Per nulla al mondo, però, Spalletti si sarebbe perso questo appuntamento.

L'ultimo biglietto venduto in mattinata, 55mila quelli staccati complessivamente per l'esordio in Champions League del Napoli: tutto esaurito al Maradona, c'è il Liverpool di Klopp ma soprattutto c'è la voglia di riassaporare l'atmosfera del grande calcio europeo dopo due anni di assenza. Duemila i tifosi inglesi, ai quali le autorità britanniche hanno suggerito di non andare da soli allo stadio. Liverpool sulla carta favorito del girone, ma proprio per questo l'obiettivo del Napoli è chiaro: vincere. Recuperato Lozano, l'ultimo dubbio da sciogliere riguarda Osimhen: domani test decisivo, se riuscirà a calciare senza dolore sarà in campo dall'inizio