Entusiasmo Napoli, ora testa al Milan

La prova di forza non sta solo nei numeri, i 6 punti in classifica che valgono il primato nel girone, i 7 gol segnati contro uno solo subito, i 6 marcatori diversi in due partite. la vera prova di forza del Napoli a Glasgow, secondo il suo allenatore, è tutta nel carattere mostrato nelle difficoltà: la risposta a un ambiente caldissimo, la reazione dopo il rigore sbagliato, la capacità di chi è entrato a partita in corso di dare un apporto fondamentale. I gol di Raspadori e Ndombele, per esempio, a conferma di una qualità della rosa che non fa più distinzioni tra titolari e riserve. Aspetto decisivo già in questi giorni, perché il prossimo futuro si chiama Milan. Alla sfida al vertice con i rossoneri il napoli arriverà con un giorno in meno di riposo e senza Spalletti in panchina e Osimhen in campo: al suo posto favorito Raspadori, ma a questo punto sarà solo una questione di alternanza già scritta.