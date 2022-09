Morte del piccolo Samuele, diciotto anni al domestico

Diciotto anni di carcere per omicidio aggravato. È la condanna inflitta a Mariano Cannio, il 39enne che il 17 settembre del 2021 uccise Samuele, un bimbo di quattro anni, lasciandolo cadere al suolo dal balcone di un appartamento in via Foria a Napoli. La sentenza del processo celebrato con rito abbreviato, emessa dal gup di Napoli Nicoletta Campanaro, accoglie la richiesta di pena che era stata formulata dal sostituto procuratore Barbara Aprea, riconoscendo all'imputato la capacità di intendere e di volere, nonostante la patologia psichiatrica da cui è affetto.

Nella casa di via Foria, Cannio prestava servizio come domestico e tuttofare. La mamma di Samuele si trovava nell'appartamento al momento della morte del figlio, ma era indisposta perché in stato di gravidanza. Nelle prime ore del fatto, si ipotizzò un incidente, con il piccolo precipitato perché poteva essersi sporto dal balcone. Ma è stata proprio la madre a raccontare alla polizia, che in casa c'era anche Cannio, il quale si dileguò pochi minuti dopo la tragedia e fu rintracciato dagli agenti nella sua casa nella zona di via dei Tribunali.

Subito dopo il provvedimento di fermo e poi nell'udienza di convalida, l'uomo raccontò di essere uscito sul balcone e di aver semplicemente lasciato cadere il bambino. Nella seconda versione, parlò di un capogiro che ne avrebbe minato l'equilibrio. Tuttavia, nel corso dell'udienza di rito abbreviato, la legale di Cannio, Mariassunta Zotti, non ha escluso la tesi dell'incidente, aggiungendo che le dichiarazioni dell'assistito potrebbero essere state indotte dal suo precario stato di salute mentale.

"Non è opportuno parlare di soddisfazione, ci siamo rimessi nelle mani della legge", spiegano attraverso il loro legale, l'avvocato Domenico De Rosa, i genitori di Samuele, presenti alla lettura della sentenza insieme ad altri parenti.