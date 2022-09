ATP 250 a Napoli, via ai lavori al Tennis Club per preparare i campi

Lavori in corso al Tennis Club Napoli. Manca meno di un mese (17-23 ottobre, il 15 e il 16 le qualificazioni) alla Tennis Napoli Cup, il torneo ATP 250 che vedrà in campo alcuni dei migliori giocatori del circuito tennistico.

Pubblicata la lista d'ingresso. Il numero uno del tabellone sarà il russo Andrey Rublev, numero 9 della classifica mondiale e 6 nella Pepperstone ATP Race to Turin, quindi in piena corsa per partecipare alle Nitto ATP Finals del prossimo novembre a Torino. Allenato da Fernando Vicente, nel 2022 ha conquistato tre titoli ATP: a Belgrado, dove ha battuto in finale Novak Djokovic, a Dubai e a Marsiglia. In carriera vanta anche altri otto successi: Umago nel 2017, Mosca nel 2019, Vienna, San Pietroburgo, Amburgo, Adelaide e Doha nel 2020, Rotterdam nel 2021. Sempre nel 2021, con la Russia, ha conquistato la Coppa Davis e l’ATP Cup.

Poi gli spagnoli: Pablo Carreno Busta, Roberto Bautista Agut e Alejandro Davidovich Fokina. Per quanto riguarda gli italiani, confermate le presenze di Lorenzo Musetti e Fabio Fognini, freschi protagonisti della qualificazione azzurra ai quarti di finale delle Davis Cup by Rakuten Finals in programma a Malaga a novembre, e di Lorenzo Sonego.

Da segnalare anche la presenza del NextGen danese Holger Rune, 31 del mondo, quarto nella Pepperstone ATP Race to Milan, dietro ai due mostri sacri Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, e allo stesso Lorenzo Musetti.

La Tennis Napoli Cup si disputerà su due campi: l’Arena di Rotonda Diaz, accoglierà 4000 spettatori, e il centrale D’Avalos, con una capienza di 1000 posti.