Il festival della lettura

Si celebreranno la lettura, l'ascolto, lo scambio.

Postazioni di book crossing saranno in stazioni Eav, strutture sanitarie, locali, cinema mentre si susseguiranno laboratori e incontri con nomi della letteratura come il Nobel Orham Pamuk, Hanif Kureishi, Dacia Maraini e tantissimi altri.

La prima edizione di Campania Libri sarà dedicato allo scrittore Raffaele La Capria.

“E' stata messa in campo una rete fittissima di collaborazioni, spiega il curatore Massimo Adinolfi, tra editori, università, istituti di cultura, premi letterari”

160 eventi gratuiti su prenotazione, 90 editori, 70 stand, la partecipazione di Legambiente, Giffoni Film Festival e della Tgr.



“Saremo in realtà come l'Istituto Minorile di Airola e il Carcere Femminile di Pozzuoli, in linea con il consolidato impegno sociale della Fondazione Campania dei Festival, dice il presidente Alessandro Barbano, che porta da sempre la cultura nei luoghi dove è più complesso farla arrivare”.