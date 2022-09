Old Star Game, al Palabarbuto parata di vecchie glorie del basket campano

Il primo derby della stagione tra Napoli e Scafati si giocherà il 25 settembre alle 18.30 al Palabarbuto. Non assegnerà punti per la classifica del campionato di serie A di basket, che prenderà il via solo il weekend successivo.

In campo, ci saranno due formazioni composte da vecchie glorie della palla a spicchi campana: è l'Old Star Game, organizzato a Napoli per celebrare il ritorno del derby in massima serie tra gli azzurri e Scafati. L'ultimo nome ad essere svelato è stato quello di Lynn Greer, il folletto di Temple, che trascinò la squadra del presidente Maione alla storica conquista della Coppa Italia nel 2006 a Forlì. Ma la partita regalerà tante altre emozioni. Su tutte, l'addio al parquet di Mimmo Morena.

Nei due roster, allenati da Piero Bucchi e Antonio Petillo, giocheranno: Roberto Di Lorenzo, Domenico Morena, Jim Williams, Manfredo Fucile, Alessandro Cittadini, Marco Bonamico, Maurizio Ragazzi, Tonino Fuss, Massimo Sbaragli, Giovanni Dalla Libera, Roberto Cordella, Stefano Sbarra, Mirko Milicevic, Zdravko Radulovic, Massimo La Torre, Stefano Rajola, Emiliano Busca, Matteo Malaventura, Achille Gelsomini, Antonio Petillo, Giuseppe Corvo, Aldo Festinese, Alfonso Girota, Pino Vitiello, Roberto Cipolat, Pierfilippo Rossi, Matteo Benzi, Dimitri Lauwers, Cristiano Grappasonni, Roberto Chiacig, Cristiano Masper, Valerio Amoroso.

Il ricavato della vendita dei biglietti, servirà a finanziare le attività della cooperativa sociale “Officina Creativa - Made in Carcere”. C'è anche una speciale asta, che consentirà ai vincitori di aggiudicarsi la possibilità di scendere sul parque e giocare insieme ai campioni del passato.