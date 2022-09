Quando la regina visitò Napoli

La Regina Elisabetta II ha visitato, durante i suoi 70 anni di regno, due volte la Campania: la prima nel maggio del 1961 insieme al principe Filippo, per recarsi alla Certosa di San Martino. La seconda, a cui si riferiscono le immagini, nell'ottobre del 1980. La Regina fu accolta all'aeroporto di Capodichino dall'allora sindaco Maurizio Valenzi e dalle più alte autorità partenopee. Accolta con i massimi onori al ricevimento a Villa Rosebery, tra una folta schiera di curiosi al passaggio, assistette ad uno spettacolo folkloristico in suo onore. Piena di impegni la giornata successiva, con la visita a Pompei, per un tour all'interno degli scavi, seguita dall'incontro ufficiale con la città e a Palazzo San Giacomo, da cui si affacciò per salutare i cittadini napoletani accorsi ad omaggiarla. Prima di lasciare via mare Napoli, la serata terminò con un ricevimento offerto a bordo del Panfilo Britannia da cui poi salutò la città tra il crepitio dei fuochi d'artificio ad illuminare la notte partenopea, per partire in direzione Palermo, per quello che doveva essere un arrivederci. Un solo rimpianto per la regina: non essere mai riuscita a visitare Capri.