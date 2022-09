Obiettivo zero ecoballe

L’obiettivo è quello di eliminare definitivamente i quattro milioni e mezzo di ecoballe ancora presenti sul territorio di Giugliano. Rifiuti raccolti e compattati nel corso di quasi vent’anni. Il mezzo sono gli impianti - uno esistente, l’altro che entrerà a pieno regime nelle prossime settimane - che consentono di estrarre e riutilizzare il materiale ancora riciclabile.

La messa in funzione del nuovo impianto non è piaciuta al sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, e a un gruppo di cittadini che ha manifestato davanti al Comune e al sito industriale. Secco il commento del presidente della Regione De Luca: “I campi di ecoballe sono a Giugliano, non sono a Napoli città - ha detto - noi stiamo bonificando il territorio con un impianto avanzatissimo. È tempo di serietà”.

L’eliminazione delle ecoballe – 200mila l’anno nel nuovo impianto – tuttavia non comporterà l’annullamento della multa europea inflitta alla Campania per la gestione dei rifiuti. Per un ciclo virtuoso bisognerà completare l’offerta degli impianti di compostaggio. Ne sono previsti 12, ha ricordato De Luca, ma la maggior parte dei Comuni coinvolti è in ritardo con le gare e nel frattempo sono aumentati i costi e così le risorse a disposizione due anni fa – 230 milioni – non bastano più.