Occhio alla truffa dei falsi inviti a vaccinarsi. L'allarme l'ha lanciato la Asl Napoli 3 Sud e riguarda il contenuto di un sms che stanno ricevendo diversi cittadini: "Il suo appuntamento per effettuare il vaccino era pianificato per questa settimana, ma a causa di ritardi nella consegna delle fiale siamo costretti a rimandarlo. Abbiamo provato a contattarti nei giorni scorsi ma senza ottenere riscontro'' il testo. E poi l'invito a cliccare su un link allegato. "E' un messaggio falso" dice la Asl “non stiamo contattando gli utenti prenotati in piattaforma e - specifica un comunicato - i vaccini sono disponibili e ampiamente sufficienti”. L'invito naturalmente è di non dare alcuna informazione personale e soprattutto di non cliccare su quel link. Sul fronte contagi in leggero aumento il tasso di positività: dal 13,48% al 14,26%. Su 10.027 test, i positivi sono 1.430. Nessun decesso. In calo i ricoveri in intensiva e nei reparti di degenza ordinaria, da 244 a 228.