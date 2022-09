Covid-19, somministrate 170mila quarte dosi di vaccino

In un giorno cresce di quasi un punto percentuale il tasso di positività e si porta al 16,58 per cento. Che è il rapporto fra i 2.297 nuovi casi registrati e i 13.850 tamponi antigenici e molecolari analizzati. Stabili a dieci i ricoveri nelle terapie intensive, crescono leggermente quelli nelle degenze ordinarie, qui i posti letto occupati sono ora 252. L'ultimo bollettino non riporta alcuna vittima.

Intanto, per quanto riguarda le mascherine, dal primo ottobre non saranno più necessarie sui mezzi di trasporto. Il ministero della Salute vuole mantenere l'obbligo, almeno per un altro mese, in ospedali, strutture socio-sanitarie e rsa.

Il fronte dei vaccini. Secondo i dati forniti dalla Regione Campania, finora considerando tutte e cinque le province sono state somministrate poco meno di 170mila quarte dosi. Ancora poche, considerando che oltre tre milioni e mezzo di campani hanno ricevuto la terza dose.