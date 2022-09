Maltempo, prorogata allerta meteo

Allerta meteo prorogata in Campania fino alle 18 di domani, sabato primo ottobre. E' di colore giallo su tutta la regione. Possibili acquazzoni e smottamenti.

Oggi una giornata di pioggia alternata a sole, una grande variabilità accompagnata da venti sostenuti.

A Napoli, per precauzione, il Comune ha chiuso Castel Dell'Ovo, il Maschio Angioino e i parchi cittadini.

In via Chiaia si lavora per la messa in sicurezza di un ponteggio che è stato parzialmente abbattuto dalle raffiche della scorsa notte.

Sempre ieri, in serata, forti i disagi in Irpinia. Particolarmente colpiti i comuni della Valle dell'Irno: Montoro, Serino, San Michele di Serino sono stati colpiti da un nubifragio che ha allagato strade, scantinati e garage. Preoccupazione anche a Solofra, dove una donna è rimasta intrappolata nella propria auto in un fiume d'acqua: è stata salvata dai carabinieri. Analogo intervento a Cassano Irpino. Qui i vigili del fuoco hanno salvato un automobilista rimasto bloccato su una strada provinciale.