Guide speciali all'Orto Botanico

Benessere in autunno en plein all'Orto Botanico di Napoli. E' la terza tappa di Federico II apre le corti con il Fai che rientra nel percorso dei cantieri delle celebrazioni degli ottocento anni dell'ateneo.



Studenti federiciani e volontari del Fai le guide speciali per un giorno nel real giardino, dodici ettari istituiti da Giuseppe Bonaparte nel 1807. Filo conduttore, la bellezza della flora mediterranea. Un tesoro inestimabile messo in luce anche dalla visione contemporanea di Danilo Ambrosino nei suoi lavori: un giardino incantato su fondo oro che ricorda Bisanzio, il mondo arabo, la pittura rinascimentale e che trasforma le piante in icone.



Nel servizio le interviste a Matteo Lorito, rettore dell'università Federico II; Renata Blasotti, Fai giovani; Danilo Ambrosino, artista.